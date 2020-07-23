Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu "Fotoğrafla gurur duyuyorum" | Video
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Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına canlı bağlantı yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu. Feyzioğlu, yargı alanındaki düzenlemeler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Feyzioğlu kanun hakkında peşinen cephe almış tüm kesimlerde ve medyada kanunun devrim niteliğindeki yanları gözlerden kaçırıldığını ve bunun kasten yapıldığını belirtti.