Başkan Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadelede net mesaj: Tamamen ortadan kaldıracağız, kararlıyız
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ne yazık ki tüm dünyanın sorunudur. Kadına karşı şiddeti insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız." dedi.