Bursa'da iki aile birbirine girdi! 100 kişinin karıştığı kavga kameraya yansıdı

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabalar da dahil oldu. Yaklaşık olarak yüz kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için polis havaya uyarı ateşi açtı. Çıkan kavgaya çevik kuvvet ekipleri müdahale ederken, 8 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise kameraya yansıdı.