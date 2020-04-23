Okullar Ne Zaman Açılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 23 Nisan'da Flaş Açıklamalar! / A Haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber’e özel yaptığı açıklamada, “100. yıla özel marş hazırlandı. Çocukların kaydı alındı.” ifadeleri kullandı. Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, LGS için de yapılacak değerlendirme sonucu bir açıklama yapılacağını ifade etti. Selçuk, ailelere çocuklarla bol bol iletişim kurmalarını tavsiye etti..