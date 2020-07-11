Son Dakika: Bakan Kurum'dan canlı yayında kentsel dönüşüm müjdesi | Video

Son Dakika Haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında soruları yanıtladı. Kurum, "Bugün Zeytinburnu ve Kağıthane'de deprem dönüşümüyle alakalı projelerimizin temel atma törenlerini yapacağız. Kentsel dönüşüm süreci hakikaten zor bir süreç. Yerinde yapacaksınız, gönüllü yapacaksınız. Kağıthane'de de bugün temelini atacağımız 688 konutun temellerini atacağız" dedi