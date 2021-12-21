Video Türkiye SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video
SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video

SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video

21.12.2021 | 09:46

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Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası dolarda sert düşüş başladı. Erdoğan'ın konuşması sonrası gece saatlerinde 1 milyar dolar bozduruldu. Bugün de sabahın erken saatlerinde dolarlarını bozdurmak için vatandaşlar kuyruğa girdi.

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