SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video
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Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası dolarda sert düşüş başladı. Erdoğan'ın konuşması sonrası gece saatlerinde 1 milyar dolar bozduruldu. Bugün de sabahın erken saatlerinde dolarlarını bozdurmak için vatandaşlar kuyruğa girdi.