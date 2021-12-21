SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası dolarda sert düşüş başladı. Erdoğan'ın konuşması sonrası gece saatlerinde 1 milyar dolar bozduruldu. Bugün de sabahın erken saatlerinde dolarlarını bozdurmak için vatandaşlar kuyruğa girdi.