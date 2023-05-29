1 kişinin hayatını kaybettiği kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.05.2023 | 15:57 Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre B.A yönetimindeki hafif ticari araç; Devrek istikametinden Zonguldak istikametine gittiği sırada Gökçebey kavşağından Ankara yolu üzerine dönüş yapmak isteyen isteyen Hasan Kırmızı idaresindeki otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Hasan Kırmızı yapılan tüm müdahalelere rağmen Devrek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur Kırmızı da ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.