1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57 Giresun'un Eynesil ilçesinde 70 yaşındaki Hasan Dede'nin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde dün sabah meydana gelen tekne kazasında 70 yaşındaki Hasan Dede, hayatını kaybetmiş ve teknede bulunan Haydar Y. ve Çağlar C. yaralanmıştı. Balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C.'nin bulunduğu teknenin motoru dönüş yolunda arızalanmıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekiplerinin tekneyi halatla kıyıya çektiği sırada tekne alabora olmuştu. Kaza sırasında denize düşen 3 kişiden Hasan Dede, boğularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekne çekimi sırasında Kıyı Emniyeti botunun ani bir manevra yapmasıyla oluşan pruva dalgası sonucu teknenin alabora olduğu görüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.