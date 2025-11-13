Video Yaşam 1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

13.11.2025 | 14:57

Giresun’un Eynesil ilçesinde 70 yaşındaki Hasan Dede’nin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Giresun'un Eynesil ilçesinde dün sabah meydana gelen tekne kazasında 70 yaşındaki Hasan Dede, hayatını kaybetmiş ve teknede bulunan Haydar Y. ve Çağlar C. yaralanmıştı. Balık avına çıkan Hasan Dede, Haydar Y. ve Çağlar C.'nin bulunduğu teknenin motoru dönüş yolunda arızalanmıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekiplerinin tekneyi halatla kıyıya çektiği sırada tekne alabora olmuştu. Kaza sırasında denize düşen 3 kişiden Hasan Dede, boğularak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma sürerken tekne kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tekne çekimi sırasında Kıyı Emniyeti botunun ani bir manevra yapmasıyla oluşan pruva dalgası sonucu teknenin alabora olduğu görüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
İstanbul’da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 03:28
İstanbul'da yemekten zehirlenen 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti | Video 13.11.2025 | 15:01
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
Muslukları neden açık bıraktın kavgasında dükkanı basan sabıkalı baba dehşet saçtı | Video 07:29
"Muslukları neden açık bıraktın" kavgasında dükkanı basan sabıkalı baba dehşet saçtı | Video 13.11.2025 | 13:11
Canım sıkkın deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
Okul bahçesindeki korkunç cinayet: Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi | Video 03:41
Okul bahçesindeki korkunç cinayet: "Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi" | Video 13.11.2025 | 13:06
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44
Bahçelievler’de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video 00:37
Bahçelievler'de otoparkta ilginç kaza kamerada: 9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu | Video 13.11.2025 | 11:07
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video 00:28
Komşularını önce darp ettiler daha sonra pencereden çatıya böyle attılar | Video 13.11.2025 | 10:24
Adana’da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
Arnavutköy’de 13 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı! Gasp anı kamerada | Video 04:06
Arnavutköy'de 13 yaşındaki çocuk parkta bıçaklandı! Gasp anı kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 01:53
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 13.11.2025 | 10:07
Kağıthane’de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 09:36
Kağıthane'de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
Kağıthane’de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video 02:13
Kağıthane'de 6 katlı binadaki patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:41
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:17
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
Otoparktan çıkan sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü | Video 04:36
Otoparktan çıkan sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü | Video 13.11.2025 | 09:31
Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı | Video 02:40
Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY