Video Yaşam 108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci'nin kurtarılma anı… | Video
108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci'nin kurtarılma anı… | Video

108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci'nin kurtarılma anı… | Video

10.02.2023 | 16:47

Kahramanmaraş'ta 108. Saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci'nin kurtarılma anı…

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