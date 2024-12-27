133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00 Kırşehir'de cezaevinden kaçan ve hakkında 133 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırşehir'de, işlediği farklı suçlar nedeniyle hakkında 133 yıl hapis cezası verilen 50 yaşındaki M.B.'nin sevk edildiği cezaevinden firar ederek Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Zanlının mesleğinin pazarcılık olması üzerine Sincan ve Etimesgut bölgelerindeki pazaryerlerinde çalışma başlatılarak özel ekip kuruldu. Ekipler, Etimesgut'taki bir pazaryerinde şüpheli hareketler sergileyen kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini anlaması üzerine kaçmaya başlayan şüpheli ile polis arasındaki kovalamacanın ardından yakalanan kişinin M.B. olduğu belirlendi. Yol kesmek, hırsızlık, silahla yağmalama gibi pek çok suça karıştığı öğrenilen zanlının Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.