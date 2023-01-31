14 yaşındaki çocuğun araba kaçırma macerası kazayla bitti: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video
Kağıthane’de 14 yaşındaki çocuk bir sürücü, babasından izinsiz otomobili kaçırarak 2 kız arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Çocuk sürücü yokuştan indiği esnada kontrolü kaybedince caddede seyreden bir başka araçla çarpıştı. Kaza sonucu araçta yolcu olan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır şekilde, diğer 2 çocuk ve karşı aracın sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.
BABASININ HABERSİZ ALIP KAZA YAPTI
Çocuklar sokak aralarında gezdiği esnada çocuk sürücü Poyraz Arda G. caddeye inmek istedi. Ancak dik yokuştan inmeye çalışan çocuk sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, o esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Y. (32) idaresindeki 34 BPE 955 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu çocuk sürücü Poyraz Arda G., kız çocuğu Yağmur E. ve sürücü Ömer Y. hafif şekilde yaralanırken, kız çocuğu ise Esmanur Ö. ağır şekilde yaralandı.
KAZADA 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ömer Y. ve ağır yaralı Esmanur Ö.'yü ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer hafif yaralılardan Yağmur E., Beyoğlu'ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, çocuk sürücü Poyraz Arda G. ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.
AĞIR YARALI KIZ ÇOCUĞU TABURCU EDİLDİ
Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çakışmaların ardından ise araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Öte yandan ameliyata alınan ağır yaralı kız çocuğu Esmanur Ö.' nün hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilgili çalışma başlattı.
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