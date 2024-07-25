15 kilometre kaçan uyuşturucu kuryesinin aracından 83 bin 888 hap ele geçirildi | Video
Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan uyuşturucu kuryesi 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Seyhan polisi tarafından yakalandı.
15 KİLOMETRELİK KOVALAMACA
Yaklaşık 15 kilometrece boyunca trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan Ferhat A. Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen Ferhat A., kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken araçta yapılan aramada 83 bin 888 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ferhat A., emniyette uyuşturucu kuryesi olduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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