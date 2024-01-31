Video Yaşam 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video

31.01.2024 | 11:14

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda perondan çıkan iki yolcu otobüs çarpışması sonucu muavin hafif şekilde yaralandı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kaza anı kameraya yansıdı.

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Olay dün saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs perondan çıkmak üzere geri manevra yaptığı esnada, Muş'a gitmek üzere seyir halinde olan otobüsle çarpıştı.

Kaza anı kamerada
Otobüslerde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, çarpışan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 17 AEJ 934 plakalı otobüsün muavini hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı eşyaların ise savrulduğu görülüyor.
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