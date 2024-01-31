15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda perondan çıkan iki yolcu otobüs çarpışması sonucu muavin hafif şekilde yaralandı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza anı kamerada
Otobüslerde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, çarpışan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 17 AEJ 934 plakalı otobüsün muavini hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların sarsıldığı eşyaların ise savrulduğu görülüyor.
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