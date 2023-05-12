Video Yaşam 1.5 ton ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira… | Video
1.5 ton ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira… | Video

1.5 ton ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira… | Video

12.05.2023 | 10:29

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1.5 ton kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Eyüp Sultan ve Pendik İlçeleri'nde kaçak tütün ve kaçak sigara operasyonu düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık üç milyon lira olan yaklaşık 1.5 ton kaçak sigara tütünü, üç milyon 87 bin 360 adet kaçak sigara filtresi ele geçirildi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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