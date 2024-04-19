15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örtüğü lideri yakalandı | Video
Malatya’da, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örtüğü lideri düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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