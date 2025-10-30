16 yaşındaki Fatma'dan 1 haftadır haber yok | Video 30.10.2025 | 12:52 Manisa'nın Yuntdağı eteklerindeki kırsal Örencik Mahallesi'ndeki ziyaretine gittiği anneannesinin evinden çıkıp, mahalle meydanında bekleyen bir otomobile binen Fatma Eruç'tan (16), 1 haftadır haber alınamıyor. Kızının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Sultan Kürüker (46) "Hayatından endişe ediyorum" dedi. Öte yandan, jandarma ve polis, Eruç'un bulunup, birlikte gittiği belirlenen A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güvenlik●2025-10-30 12:09:17●Manisa●Ulusal●Yunusemre ilçesinin Yuntdağ eteklerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde yaşayan Fatma Eruç, 10 gün önce Örencik Mahallesi'ndeki anneannesinin evine gitti. Eruç, 23 Ekim saat 01.30 sıralarında, yanında kaldığı anneannesinin evinden çıkıp, mahalle meydanında bekleyen 09 ANT 845 plakalı otomobile binip, ayrıldı. Fatma Eruç'tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Eruh'un anne ve babası durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Fatma Eruç'u köy meydanından otomobiliyle alan kişinin A.S. isimli bir erkek olduğunu belirledi. A.S.'nin İzmir'in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi yakınlarında olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin Fatma Eruç'un bulunup, A.S.'nin yakalanması için hem Manisa hem de İzmir'de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'TEDAVİ GÖRÜYORDU'

Cep telefonundaki kızının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Sultan Kürüker (46), "Fatma, biraz asabi bir çocuk olduğu için tedavi ettiriyorduk. Zeka ve denge bozukluğu nedeniyle de 1,5 yıldır tedaviye götürüyorduk. Henüz 16 yaşında. Bir otomobile binip, ayrıldığı günden bu yana kendisinden haber alamadık. Çocuğum yaşıyor mu, onu bile bilmiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum arayıp, bir kere olsun 'Anne, ben iyiyim' desin yeter. Gelsin, kendisine her zaman kapım açık. Her zaman çocuğumun arkasındayım. Onu ne şekilde kandırdılar, nasıl yaptılar da götürdüler bilemiyorum. Beraber gittiği kişinin ailesine ulaştık ancak 'Bilgimiz yok' diyerek, bizi oyalıyorlar. Herkese ulaşıldı ama çocuğumdan haber yok. O henüz çocuk, hata yapmış olabilir. Ama her şeye rağmen o halen benim kızım. Kızımı çok özledim, artık sabrım kalmadı tek isteğimi sesini duyabilmek" diye konuştu.

'HER NE OLURSA OLSUN KIZIMIZIN ARKASINDAYIZ'

Üvey baba Mehmet Kürüker ise kızlarının sık sık anneannesinin evine gittiğini belirtip, "Fatma son 10 gündür Örencik Mahallesi'nde anneannesinin evinde kalıyordu. Biz de zaman zaman telefonla konuşuyorduk, almaya gidecektim. Orada arkadaşları var, onlarla oynuyor, vakit geçiriyordu. Bazen 1 hafta, bazen 3-5 gün kalırdı. O gece evden çıktığını öğrendik. Çok zor durumdayız. Annesi iğneyle zorla ayakta duruyor. Her ne olursa olsun Fatma'nın arkasındayız. Sağ salim eve dönmesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.