17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video
İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz" dedi.
"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"
Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.
