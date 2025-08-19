Video Yaşam 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video

17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video

19.08.2025 | 11:29

İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, "Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz" dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece E-5'te meydana gelmişti. Müşterisinin Ferrari marka aracını işlem yapmak için test sürüşüne götüren usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrol hakimiyetini kaybedip, köprü ayağına çarpmış ve araç kullanılamaz hale gelmişti. Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen kazayla ilgili yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlatan usta Hakan Yılmaz, "Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın piyasa değeri 15 milyon, aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok" dedi.

"TESTE ÇIKMAMIZ OLAĞAN BİR DURUM"
Yılmaz sosyal medya platformlarında kendisi aleyhinde kötü yorum yapanlara da seslenerek, "Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.
