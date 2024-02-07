18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle çok sayıda kişiyi dolandırarak 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçlardan çok sayıda yargılamaları devam eden bir şahsa operasyon düzenledi. 7 aydır aranılan, genellikle kırsal bölgelerde saklandığı tespit edilen H.Y.(30) Tekkeköy ilçesinde saklandığı yerde yakalandı. Hükümlü emniyette tamamlanan işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi.