2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Sünektekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza sırasında trafik ışıklarının fasılada olduğu, kazanın ardından motosiklet ve yaralılar yola savrulurken, yoldan geçen sürücülerin yardım etmek yerine aralarından geçerek yollarına devam ettiği, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu gözlendi.
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