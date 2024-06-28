Video Yaşam 2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video

2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video

28.06.2024 | 11:05

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Emir Haktan Tavan'ın kullandığı motosiklet ile gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Barış Aslandağ'ın kullandığı 07 HNA 93 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler Emir Haktan Tavan ve Barış Aslandağ ile 07 HNA 93 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Sünektekin yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Sünektekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza sırasında trafik ışıklarının fasılada olduğu, kazanın ardından motosiklet ve yaralılar yola savrulurken, yoldan geçen sürücülerin yardım etmek yerine aralarından geçerek yollarına devam ettiği, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu gözlendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sadece cüceler girebiliyor: Elazığ’daki o dağ yıllardır gizemini koruyor | Video 05:22
Sadece cüceler girebiliyor: Elazığ'daki o dağ yıllardır gizemini koruyor | Video 28.06.2024 | 12:22
Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı | Video 06:50
Dükkanı taş ve sopalarla dağıtılan kadın gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı | Video 28.06.2024 | 12:22
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 01:24
Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 28.06.2024 | 12:32
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 01:00
Kirpi ile vatandaşın dostluğu: Her gün yanına gelen kirpiyi besliyor | Video 28.06.2024 | 12:22
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:20
Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı operasyonunda yakalanan 173 kişi adliyeye sevk edildi | Video 28.06.2024 | 11:33
İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 02:06
İstanbul’da merkezli 3 ilde pos cihazı ile kara para operasyonu: 12 gözaltı | Video 28.06.2024 | 11:33
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 01:29
Ehliyetine el konulan o sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 28.06.2024 | 11:23
Diyarbakır’da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 00:47
Diyarbakır'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü | Video 28.06.2024 | 11:22
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:31
2 motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1'i ağır 3 yaralı | Video 28.06.2024 | 11:05
Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video 00:12
Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video 28.06.2024 | 10:54
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 03:39
Bahçelievler’de çöken binanın deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıktı | Video 28.06.2024 | 10:48
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı böyle kurtardı | Video 06:09
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı böyle kurtardı | Video 28.06.2024 | 10:28
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 00:12
Sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 28.06.2024 | 10:28
Adana’yı karıştıran ’Sapıktır’ ilanı | Video 03:00
Adana'yı karıştıran 'Sapıktır' ilanı | Video 28.06.2024 | 10:13
Akıl almaz kaza! Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü | Video 01:29
Akıl almaz kaza! Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü | Video 28.06.2024 | 09:49
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video 04:04
Aynı gün iki mevsimi birden yaşadılar! Tişört ile çıktı, kar montuyla geri döndü | Video 28.06.2024 | 09:49
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 02:30
Motosiklet faresini 200 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladılar | Video 28.06.2024 | 09:27
Adana’da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı kamerada | Video 03:57
Adana'da iş yerine taşlı ve sopalı saldırı kamerada | Video 28.06.2024 | 09:15
Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 01:40
Burdur’da çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı | Video 28.06.2024 | 08:40
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Ankara’ya getirilecek | Video 00:33
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunu yaşayan 13 kişi Ankara’ya getirilecek | Video 28.06.2024 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA