Video Yaşam 20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video
20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video

20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video

04.12.2024 | 10:57

Malatya'da yanında 16 yıl çalıştığı kuyumcuyu yaklaşık 20 milyon TL'nin üzerinden dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ardından ise 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen İ.A. görülen davanın ardından 2 yıl 1 ay ceza aldı. İ.A. tutuklulukta geçen süre düşürüldüğünde 1 gün cezaevinde kalacak.

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İddiaya göre, Malatya'da yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen olayda, kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K. yanında çalıştırdığı İ.A.'nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti. Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. İ.A polis merkezindeki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"YATARI DAHİ OLMAYAN KOMİK BİR CEZA ÇIKTI"
Geçtiğimiz günlerde görülen davada İ.A.'nın anlam vermedikleri bir şekilde 2 yıl 1 ay ceza aldığını bu cezanın da daha önceki 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini belirten kuyumcu Y.K.'nın Avukatı Emre Apak karara itiraz edeceklerini söyledi.

Yatarı dahi olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını ileri süren Avukat Apak, dosyayı İstinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydederek, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer bir yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

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