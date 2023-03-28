2020 Elazığ depreminin yaraları sarıldı! TOKİ Elazığ depreminde konutları hızla inşa etti | Video

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hayalleri, hayatları alıp götürdü. Afette 41 kişi hayatını kaybetti. Bakanlar hızla deprem bölgesine gitti. Kriz masası kuruldu. Arama kurtarma çalışmaları tamamlanınca hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şehrin yeniden imarı için kollar sıvandı. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden en çok etkilenenlerden bir tanesi de Malatya’nın Doğanyol ilçesiydi. İlçede depremin hemen ardından kalıcı konut yapımı noktasında başlatılan çalışmalar kısa bir süre sonunda tamamlandı. Konutlar depremzedelere teslim edildi. Yatay mimariye uygun 2 katlı konutlar ve iş yerleri yapıldı. Dayanıklı olarak inşa edilen bu konutlar Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi. Binalarda çizik bile meydana gelmedi.