Video Yaşam 26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video
26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video

26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video

07.02.2023 | 06:59

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK
Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Enkazdan kurtarılan kuşu beslediler | Video 01:32
Enkazdan kurtarılan kuşu beslediler | Video 07.02.2023 | 07:40
Diyarbakır’da 26 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı | Video 02:50
Diyarbakır'da 26 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı | Video 07.02.2023 | 07:18
Depremin 24. saatinde enkazdan kurtulan Deniz umut oldu | Video 04:08
Depremin 24. saatinde enkazdan kurtulan "Deniz" umut oldu | Video 07.02.2023 | 07:24
26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video 02:29
26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 06:59
Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı’na akın etti | Video 03:58
Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti | Video 07.02.2023 | 06:25
Kahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 03:08
Kahramanmaraş depreminde yaralanan 11 kişi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi | Video 07.02.2023 | 06:22
Elazığ’da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:56
Elazığ'da arama çalışmaları tamamlandı, son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı | Video 07.02.2023 | 06:22
Gaziantep’te deprem sonrası hastane bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı | Video 00:29
Gaziantep’te deprem sonrası hastane bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı | Video 07.02.2023 | 06:22
Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video 02:16
Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video 07.02.2023 | 00:47
Bursa’da vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu | Video 02:28
Bursa’da vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu | Video 07.02.2023 | 00:35
Gaziantep’deki Ayşe Mehmet Polat sitesinde 3 aylık bebek ve annesi böyle kurtarıldı | Video 00:46
Gaziantep'deki Ayşe Mehmet Polat sitesinde 3 aylık bebek ve annesi böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 21:48
Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı Annemi de kurtarın 00:41
Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı "Annemi de kurtarın" 06.02.2023 | 17:53
Bolu’da kar sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video 02:15
Bolu'da kar sebebiyle 3 araç zincirleme kazaya karıştı | Video 06.02.2023 | 17:30
AFAD Başkanı Yunus Sezer’den 7,7 ve 7,6’lık deprem açıklaması! 07:17
AFAD Başkanı Yunus Sezer'den 7,7 ve 7,6'lık deprem açıklaması! 06.02.2023 | 17:32
Malatya’da deprem bölgesinden uzaklaşma anında yıkılan bina kamerada 00:11
Malatya'da deprem bölgesinden uzaklaşma anında yıkılan bina kamerada 06.02.2023 | 17:23
Malatya’dan 12 saat sonra sevindiren haber! Yıkılan binanın enkazından kız çocuğu böyle kurtarıldı | video 00:59
Malatya’dan 12 saat sonra sevindiren haber! Yıkılan binanın enkazından kız çocuğu böyle kurtarıldı | video 06.02.2023 | 17:17
Aksaray’da camide deprem anı güvenlik kamerasında | Video 00:35
Aksaray'da camide deprem anı güvenlik kamerasında | Video 06.02.2023 | 16:39
Bakanlar deprem bölgelerine gitti | Video 00:46
Bakanlar deprem bölgelerine gitti | Video 06.02.2023 | 16:29
Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video 00:33
Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video 06.02.2023 | 16:22
Gaziantep’te bir binanın saniyeler içerisinde enkaza dönüştüğü anlar kamerada | Video 00:20
Gaziantep'te bir binanın saniyeler içerisinde enkaza dönüştüğü anlar kamerada | Video 06.02.2023 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA