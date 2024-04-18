Video Yaşam 3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video
3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video

3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video

18.04.2024 | 14:47

Bursa’nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde 3 defineciye mezar olan mağara ve tünelleri İHA tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii'nde baba oğul ve bir arkadaşları daha önce kazılan bir mağarada yeniden define ararken jeneratörden sızan gazdan hayatını kaybetti. Baba Teyfik Özdemir (68) ile oğlu Okan Özdemir (42) ile arkadaşları İbrahim Ergün (38)'den gece saatlerinden beri haber alamayan yakınları durumu mahalle muhtarına iletti. Mahalle Muhtarı Zeynel Çetin de sabah 08.00 civarında jandarma ekiplerini arayarak, olayı bildirdi. Daha önce de kazı yaptıkları bilinen baba oğul ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği mağarada olabileceğini değerlendiren ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Mağara girişinde Teyfik Özdemir'in cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, jandarma iz sürme ve arama köpekleri Damga ve Meftun'un yardımı ile mağara içerisinde hayatını kaybeden Okan Özdemir ve İbrahim Ergün'ün de cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili İznik İlçe Jandarma Komutanlığı, OYİ, JAK, AFAD, İtfaiye ve 112 Sağlık Ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, Cumhuriyet Savcılığı'nın konuyla ilgili araştırması da devam ediyor. Definecilerin cansız bedenleri savcılığın incelemesinin ardından ekiplerce çıkarıldı. Jandarma da olayla ilgili gözcü konumunda başka kişiler olup olmadığını detaylı şekilde soruşturuyor. Hayatlarını kaybeden 3 kişinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Öte yandan baba oğul ve arkadaşına mezar olan içerisinde define olduğu iddia edilen mağara ve tüneller ilk kez İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Mağaraya inen dar geçişler dikkat çekerken içeriye doğru birden fazla salona açılması dikkat çekti.

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