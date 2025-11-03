Video Yaşam 31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video
03.11.2025 | 10:21

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'nde 1994 yılında boşaltılan köyler, devletin yürüttüğü "Köye Dönüş" projeleri kapsamında kurulan seralar sayesinde yeniden canlanıyor.

Yüksekova'da 1994 yılında terör olayları nedeniyle çok sayıda köy sakini göç etmişti. Aradan geçen yılların ardından devletin başarılı operasyonlarıyla bölgede huzur ve güven sağlandı. Bunun üzerine köy sakinleri, dağların arasında bir saklı cennet olan vadiye yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

"KÖYE DÖNÜŞ KAPSAMINDA 20 SERA KURULDU"
Hakkari Valiliğinin öncülüğünde hayata geçirilen projelerle kurulan seralar, bölge halkı için adeta bir "can suyu" oldu ve bölgeyi yeniden hareketlendirdi. Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Malum bu köylerimiz boşaltılmış yerlerdi. Yavaş yavaş insanlarımız köye geri dönüş projeleriyle köylerine geldiler. Valimiz Ali Çelik'in bölgeye yaptığı ziyaretlerle buralara seracılığın yaygınlaşmasını sağlamıştı. Yüksekova'ya özgün 20 sera kuruldu. Burada yaşayan Muhyettin Tan ve Cebrail Erci'nin kendi bahçelerinde kurdukları seralarını gezdik. Özellikle bu mevsimde burada hasat yapılacak durum yoktu ama şimdi ürünler güzel bir şekilde yetişmeye başladı. Artık çiftçilerimiz de üretmek istiyor ve bu üretime destek olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"YAŞLILAR YÜKSEKOVA'YA GENÇLER BATI İLLERİNE GÖÇ ETTİ"
Geri dönüş kapsamında köyünde seracılık yapmaya başlayan Muhyettin Tan ise "Biz önce buralarda koyun, keçi besliyorduk. 1994'te köylerimiz boşaltıldı ve herkes göç etti. Yaşlılar Yüksekova merkezde kalırken, gençler ise batı illerine göç ettiler. Son dönemlerde Hakkari Valiliği köylere yeniden geri dönüş projeleri çıkarttı, biz de yeniden döndük. Daha sonra bize seralar verildi. İlk yıllar olmasına rağmen sebze, meyve yetiştirmeye başladık. İnşallah bundan sonra da daha güzel şeyler olacak. Bize bu büyük desteği sunan tüm devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

