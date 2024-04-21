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Video Yaşam 4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı | Video
4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı | Video

4 ilde DEAŞ operasyonu: 36 gözaltı | Video

21.04.2024 | 13:06

DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen “Bozdoğan-27” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı.

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