500 kınalı keklik Namaz Dağı’nda özgürlüğe kanat çırptı | Video

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce 500 adet kınalı keklik, 2 bin rakımlı Namaz Dağı’na bırakıldı. Özgürlüğe kanat çırpan keklikler hem bölgede popülasyonun artmasını sağlayacak hem de süne gibi zararlı böceklerle mücadele edecek.

Gaziantep Keklik Üretim Çiftliği'nden getirilen 500 adet kınalı keklik, araçlarla Namaz Dağı'na taşındı. Vali Osman Bilgin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay kafeslerdeki kınalı keklikleri bir bir gökyüzüne bıraktı.Burada bir konuşma yapan Vali Bilgin, "Şırnak Namaz Dağı, Bestler Dereler, Kato, Şenoba ve Cudi Bölgesi ile birlikte Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini barındıran bir cennet köşesidir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müzün son zamanlarda yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte yaban hayatın korunması, doğanın korunması ile ilgili gerçekten büyük destekleriyle birlikte çok önemli doğanın varlığının devamı yönüyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Özelikle son dönemlerde dünya genelindeki iklim değişikliği göz önüne aldığımız zaman doğanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak dünya halkı olarak anlamış bulunmaktayız. Şırnak'ımızın bundan sonraki süreçte özellikle doğasını ön palana çıkarıp, buradaki doğal yaşamı da ön palana çıkarıp turizmle, sporla, kültürü, sanatıyla, doğa sporlarıyla anılan bölge olması için her türlü katkıyı vereceğiz. Doğada şu an çok ciddi yaşayan ceylanlarımız var. Bunların sayısını artıracağız. Bu vesileyle bu gün doğaya salacağımız kekliklerin bu güzellikleriyle beraber Şırnak'ımıza yeni güzellikler getirmesini ve "Ülkemiz İçin Birlikte Güzelliğe Ve Mutluluğa" sloganıyla birlikte doğaya salıyoruz; hayırlı olsun. İnşallah doğada hayvanlarımız daha çok huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Vatandaşlarımız da yaban hayatı korumak için de duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak her yıl doğaya biyo çeşitliliği artırmak, doğadaki zenginliği artırmak adına kınalı keklik salımı yapmaktayız. Doğadaki biyo çeşitliliği artırmakla birlikte, doğadaki kene ve çeşitli haşeratları yiyerek doğaya katkıda bulunmaktadır. Bu gün burada Şırnak'ta toplam bin 500 adet kınalı keklik salımı yapmaktayız. Bu gün Namaz Dağında 500 tanesinin salımını yapacağız. Doğada tutunmalarını sağlayacağız. Şırnak'ta daha önce ceylanlarımızı salmıştık. Çok güzel bir şekilde yöre halkı ve güvenlik güçlerimizin sayesinde tutunum sağladı ve şu anda 113 tane ceylanımız var. Bunlarla birlikte doğada biyo çeşitlilik ve zenginliğimiz artıyor. Şırnak artık tamamıyla ceylanlarıyla keklikleriyle anılır bir yer olsun istiyoruz" diye konuştu.