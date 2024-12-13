6 milyon 490 bin doldurulmuş tek dal sigara ele geçirildi | Video
Adana polisi 6 milyon 490 bin doldurulmuş tek dal sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
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