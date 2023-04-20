Aç kalan ayı, kovanları parçaladı | Video

Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi'de aç kalan ayı, köye kadar indi. Arı kovanlarına dağıtan ayı, kovan içindeki peteklerdeki balları yedi. Ayının zarar verdiği arılar de telef oldu.Kovanlarını kontrol etmek için gelen Mustafa Arabacı, "Dün akşam bakmıştım. Bir sorun yoktu. 22 bin lira zararım var" dedi.