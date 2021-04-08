Video Yaşam Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video

Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video

Aç kalan yaban keçileri köye indi | Video
08.04.2021 | 16:38

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, aç kalınca köye indi. Ürkekliğiyle bilinen keçiler tam aksine oldukça yakından görüntülendi. Yol kenarında bulunan keçiler araçlardan kaçmaması dikkat çekti.

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İlçeye bağlı Balcılı köyünde yaşayan bir vatandaş, seyir halindeki aracıyla köy yolunda ilerlerken karşısına dört yaban keçisi çıktı. Genelde ürkek olarak bilinen yaban keçileri bu kez tam eksine, araçtan korkup kaçmadı. Araç içinde bulunan Dursun Acar isimli vatandaş, bunu fırsat bilerek görüntüleri cep telefonuna kayıt etti. Uzun süre aracın önünde yürüyen keçiler daha sonra yolun altına inerek uzaklaştılar.

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