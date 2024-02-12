Adana’da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi | Video
Adana’da polis bir depoya yaptığı baskında 22 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Ümit E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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