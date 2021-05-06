Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Katsem yaylasında sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.