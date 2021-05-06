Video Yaşam Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
06.05.2021 | 17:25

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Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

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İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Katsem yaylasında sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışında bölge beyaza büründü. Düşen doluların ceviz büyüklüğünde olduğu görüldü.

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