Adana’da el bombasıyla eylem yapacak PKK’lı terörist, polis ve bekçiler tarafından yakalandı | Video 17.05.2023 | 08:27 Adana’da uygulama yapan polis ve bekçiler eylem hazırlığında olan, üzerinde el bombası, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi olan PKK’lı bir teröristi kıskıvrak yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler ile bekçiler uygulama yaptığı esnada, bir taksiden inen bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler havaya ateş açarak şahsı kovalamaya başladı.Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attı. Kaçmaya devam eden şüpheli, peşindeki polis ve bekçi tarafından kıskıvrak yakalandı.Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu.Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin isminin Y.K. (23) olduğu belirlenirken terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.Yakalanan şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağını değerlendiriliyor.Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.