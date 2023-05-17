Adana’da el bombasıyla eylem yapacak PKK’lı terörist, polis ve bekçiler tarafından yakalandı | Video
Adana’da uygulama yapan polis ve bekçiler eylem hazırlığında olan, üzerinde el bombası, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi olan PKK’lı bir teröristi kıskıvrak yakaladı.
Açılan ateşe rağmen durmayarak kaçan şüpheli, cebindeki el bombasını bir binanın bahçesine attı. Kaçmaya devam eden şüpheli, peşindeki polis ve bekçi tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ile 39 adet mermi çıkarken bahçede inceleme yapan polis el bombasını buldu.
Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin isminin Y.K. (23) olduğu belirlenirken terör örgütü PKK'dan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüphelinin bir seçim bürosuna el bombası atıp yanındaki tabancayla da ateş açacağını değerlendiriliyor.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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