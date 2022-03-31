Adana'da feci kaza! Turunç toplayan 3 kadının öldüğü kaza kamerada | Video

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Adana’da kontrolünü kaybettiği otomobiliyle refüjdeki ağaçlardan turunç toplayan Nilüfer Kanat (41) ve Özler Büyükmazı (44) kardeşler ile kuzenleri Birsen Sonkur’a (52) çarpan Muhittin Kutay (23) tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazada, ölen kadınların yanındaki erkeğin ise kıl payı kurtulduğu görüldü.
Otopsi işlemleri tamamlanan Kanat, Büyükmazı ile Sonkur'un cenazeleri, Karataş'ın Tuzla Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Muhittin Kutay yönetimindeki otomobilin refüjdeki kadınlara ve ağaca çarptığı, kadınların karşı şeride savrulup S.D.'nin kullandığı otomobilin altında kaldıkları görüldü. Kadınların yanındaki erkeğin ise kıl payı kurtulduğu, kazanın ardından sinir krizi geçirdiği yer aldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Muhittin Kutay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise serbest bırakıldı.