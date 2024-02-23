Adana’da kentin göbeğinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video
Adana’da kent merkezinde gündüz vakti otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen bir genç, kasklı motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
"KENTİN GÖBEĞİNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR"
Şüpheliler. Baran G. kırmızı ışıkta beklediği sırada motosiklet ile yanına geldi. Kasklı olan şüpheliler aracın açık olan penceresinden içeri şehrin en işlek caddesinde insanlara aldırış etmeden tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Olayda ağır yaralanan Baran G. araçta bulunan diğer yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin tedavisi devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve KGYS'yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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