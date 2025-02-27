Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video
Adana’da polisi tarafından yapılan operasyonda pos tefeciliği yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. 376 bin TL ele geçirildi.
İşyerlerindeki arama çalışmalarında ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi.
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