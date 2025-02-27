Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 27.02.2025 | 10:26 Adana’da polisi tarafından yapılan operasyonda pos tefeciliği yaptığı öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. 376 bin TL ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pos tefeciliği yapan kişilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Operasyon çerçevesinde 8 işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.İşyerlerindeki arama çalışmalarında ise 11 pos cihazı, 15 farklı kişilere ait kredi kartı, 2 alacak notlarının bulunduğu defter, 2 bin 431 pos cihazı slibi ve 376 bin 660 TL ele geçirildi.