Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video
Adana'da otoyolda ilerlerken alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı mevkisindeki yolcu otobüsünde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı park edip yolcuları tahliye ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 03.10.2025 | 11:27
