Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video
Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu satıcıların üst aramasında, 14 pakette toplam 294,39 gram bonzai, 8 pakette 2,43 gram metamfetamin, 947 sentetik ecza, 30.62 bonzai yapımında kullanılan hammaddesi, 2 pakette 2 gram esrar, 1.45 gram eroin, uyuşturucu madde yapımında kullandığı değerlendirilen 56.54 gram tütün, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.
"10 GRAMINDAN 1 KİLOGRAM BONZAİ YAPILIYOR"
Narkotik ekipleri yaptığı operasyon çerçevesinde bonzai yapımın kullanılan 30.62 gram hammadde ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 3 kilogram bonzai yapılabileceği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'ide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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