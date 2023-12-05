Video Yaşam Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video

Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video

05.12.2023 | 10:25

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlara devam ediyor. Ekipler sahada yaptığı şok baskınlarda uyuşturucu satışı yaptığını tespit edilen Sancar Y., Yasin K. , Murat Ö., Yusuf Kaan Y. ve Mustafa A. yakalandı.

Uyuşturucu satıcıların üst aramasında, 14 pakette toplam 294,39 gram bonzai, 8 pakette 2,43 gram metamfetamin, 947 sentetik ecza, 30.62 bonzai yapımında kullanılan hammaddesi, 2 pakette 2 gram esrar, 1.45 gram eroin, uyuşturucu madde yapımında kullandığı değerlendirilen 56.54 gram tütün, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

"10 GRAMINDAN 1 KİLOGRAM BONZAİ YAPILIYOR"
Narkotik ekipleri yaptığı operasyon çerçevesinde bonzai yapımın kullanılan 30.62 gram hammadde ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 3 kilogram bonzai yapılabileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'ide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 01:31
Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 05.12.2023 | 10:25
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 04:21
Çağrı merkezli dolandırıcılık çetesine operasyonda 32 tutuklama | Video 05.12.2023 | 10:17
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 01:02
Erzurum’da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon | Video 05.12.2023 | 10:15
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video 01:37
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 68 şüpheliye adli işlem uygulandı | Video 05.12.2023 | 10:15
Mengene-2 Operasyonu’nda 18 gözaltı | Video 01:35
Mengene-2 Operasyonu'nda 18 gözaltı | Video 05.12.2023 | 09:34
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 00:57
Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü alkollü çıktı | Video 05.12.2023 | 08:35
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! ’Dilan Polat’ı tanımıyorum’ dedi ama... | Video 04:25
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama... | Video 05.12.2023 | 09:20
Üsküdar’da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 03:15
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 05.12.2023 | 08:34
Sakarya’da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 01:43
Sakarya'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı | Video 05.12.2023 | 08:34
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 01:05
Van’da 52 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 09:18
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 02:43
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı | Video 05.12.2023 | 08:34
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04:05
Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi 04.12.2023 | 23:18
Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 03:40
Taksim’de kuvvetli rüzgar ile yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı 04.12.2023 | 17:55
Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına girdi | Video 03:47
Motosikletliler birbirine çarptı, sürücü karşı yönden gelen kamyonun altına girdi | Video 04.12.2023 | 16:28
Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video 02:03
Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı | Video 04.12.2023 | 16:03
Dr. Hafez Keypour: “100 yıllık zamanı aştık, Gemlik’teki depremler haberci olabilir” | Video 03:36
Dr. Hafez Keypour: “100 yıllık zamanı aştık, Gemlik’teki depremler haberci olabilir” | Video 04.12.2023 | 15:18
Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 01:05
Otobüste 2 kadın yolcu arasındaki kavga kamerada | Video 04.12.2023 | 15:16
Şarampole uçan araçta arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden genç toprağa verildi | Video 06:41
Şarampole uçan araçta arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden genç toprağa verildi | Video 04.12.2023 | 15:09
Damla’nın cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:11
Damla'nın cansız bedeninin bulunduğu ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video 04.12.2023 | 15:07
Depremde, diş hekimi hastasını da alıp böyle kaçtı | Video 01:12
Depremde, diş hekimi hastasını da alıp böyle kaçtı | Video 04.12.2023 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA