Adana’da torbacı diye tabir edilen 5 uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 05.12.2023 | 10:25 Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlara devam ediyor. Ekipler sahada yaptığı şok baskınlarda uyuşturucu satışı yaptığını tespit edilen Sancar Y., Yasin K. , Murat Ö., Yusuf Kaan Y. ve Mustafa A. yakalandı.Uyuşturucu satıcıların üst aramasında, 14 pakette toplam 294,39 gram bonzai, 8 pakette 2,43 gram metamfetamin, 947 sentetik ecza, 30.62 bonzai yapımında kullanılan hammaddesi, 2 pakette 2 gram esrar, 1.45 gram eroin, uyuşturucu madde yapımında kullandığı değerlendirilen 56.54 gram tütün, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.Narkotik ekipleri yaptığı operasyon çerçevesinde bonzai yapımın kullanılan 30.62 gram hammadde ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 3 kilogram bonzai yapılabileceği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'ide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.