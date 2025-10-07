Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video
Adana'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 1'i kadın 6 kişi tutuklandı.
Yapılan aramalarda 705 sentetik ecza, 158,75 gram kokain, 1 kilo 211 gram bonzai, 1 kilo 168 gram amfetamin, 5 gram esrar ve 213 gram bonzai yapımında kullanılan tütün ele geçirildi.
Yakalanan 6 şüphelinin de sorgularında, "Uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum, bağımlıyım sadece kullanıyorum" diye savunma yaptıkları öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
04:34
01:28
03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
03:43
01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
02:14
03:15
04:08
Mossad'a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.10.2025 | 14:39
00:35
02:12
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2025 | 12:03
01:06
Motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı, aynasını kırdı | Video 06.10.2025 | 10:25
01:22
01:20
04:32
Kayıp iki güvercinini bulana 100 bin lira ödül veriyor | Video 06.10.2025 | 10:24
02:31
Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi, eşi dumandan etkilendi | Video 06.10.2025 | 09:36
01:22
Otomobilde fenalaşıp hayatını kaybetti | Video 06.10.2025 | 09:35
01:43
Adana’da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı | Video 06.10.2025 | 09:04
00:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı | Video 06.10.2025 | 09:03