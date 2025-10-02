Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18 Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 65 ADD 025 plakalı Honda marka otomobilin kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 4 kişi, bölge gelen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.