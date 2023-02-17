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Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video

Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video

17.02.2023 | 10:22

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri ağır hasar gördüğü için yaşadığı şehirden ayrılan hamile kadın, geldiği Muş’ta bebeğini dünyaya getirdi.

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki evleri ağır hasar gören 37 haftalık hamile Semra Toptaş, depremin vermiş olduğu stres nedeniyle normal doğum zamanına 3 hafta kala bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Deprem sonrası evleri hasar gördüğü için 4 gün boyunca arabada kaldıktan sonra eşi ve iki çocuğu ile birlikte Muş'a gelerek Danişment Gazi Yurduna yerleşen ve burada doğum sancısı başlayan anne Toptaş, hemen hastaneye kaldırıldı. Elif ve Yusuf isimli 2 çocukları olan Semra-Akif Toptaş çifti, depremden kaçarak geldikleri Muş'ta 3'üncü çocukları Asya'yı da kucaklarına aldılar. Muş'ta dünyaya gelen kız bebeğin doğumunu yaptıran doktor, kız çocuğunun olmadığını belirterek ailenin rızasını aldıktan sonra bebeğin ismini "Asya" koydu.
Adıyaman'dan Muş'a gelen Semra Toptaş, depremin stresi ile erken doğum yaptığını belirterek, "Biz Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden buraya geldik. Depreme gece yakalandık. Deprem olunca dışarı çıktık. 4 gün boyunca arabada kaldık. Deprem olduğu zaman ben hamileydim. 4'üncü gün Muş'a geldik. Burada doğum yaptım. Şu anda çok şükür bebeğim sağlıklı, çocuklarım sağlıklı, ailem sağ, hepimiz sağlıklı yaşıyoruz çok şükür. Allah bir daha böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Çocuğumun ismini hastanede Asya koydular. Hastane çalışanları böyle bir istekte bulundular, bizde onları kırmayarak Asya bıraktık. Deprem çok korkunçtu çok ürkütücüydü. Evimiz ağır hasarlı girilmeyecek durumda. Muş'a sığındık. Burada bize iyi bakıyorlar. Bir eksiğimiz yok. Muş'ta bir hastaneye geldik orada hemen acil ameliyata aldılar. Bebeğimi başka bir hastaneye sevk ettiler, orada 3 gün küvezde kaldı. Depremin stresi ile biraz sıkıntı yaşadım, bebeğim 37 haftalık doğdu" ifadelerini kullandı.

Depremzede ailelerin misafir edildiği Danişment Gazi Yurt Müdürü Hasan Yarçin ise deprem bölgesinden gelen vatandaşları ağırlamaya başladıklarını ifade ederek, "Biz Muş olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarımızı depremzede aileler için ayırdık. Şu anda bölgeden gelen aileleri ağırlamaya başladık. Çok farklı hikâyelerle karşılaşıyoruz. Depremden çok ciddi etkilenmiş, evleri hasar görmüş bir ailemiz Muş'a geldiler. Annemiz Muş'ta doğum yaptı. Hastaneden taburcu edilen çocuğumuz çok şükür sağlıklı, durumu iyi, anne ve çocuğunu yurdumuza alarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geldiğince mücadele veriyoruz. Devletimizin bütün imkânlarını depremzede ailelerimize seferber etmiş durumdayız. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz her türlü ihtiyacı karşılamaktadır. Gerek bakanlığımız olsun gerek valiliğimiz olsun bütün kamu kurum kuruluşlarıyla bizler depremzede ailelerine burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.
(İG-MSA-Y)

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