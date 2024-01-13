Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 13.01.2024 | 11:22
03:30
00:53
Niğdeli şehidin asker eğlencesi görüntüleri yürek burktu | Video 13.01.2024 | 10:52
04:41
Bayrampaşa'da aynı kuyumcuya 4'üncü soygun girişimi! | Video 13.01.2024 | 10:42
02:08
00:12
Denizli'de hafif ticari araç ile otomobil böyle çarpıştı | Video 13.01.2024 | 10:32
02:13
Çarpışan iki otomobilin tekerleri yola savruldu: 1 yaralı | Video 13.01.2024 | 09:57
02:11
Sultanbeyli'de kaza yapan sürücü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı | Video 13.01.2024 | 08:42
07:03
Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı | Video 13.01.2024 | 09:18
06:04
00:58
İnternet üzerinden 4,6 milyonluk vurgun yapan 14 kişi yakalandı | Video 12.01.2024 | 16:19
07:33
Kayıp Rus turist ölü bulundu | Video 12.01.2024 | 16:19
01:04
02:25
6 Şubat depremine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video 12.01.2024 | 13:35
01:04
Kepez’de sokak hayvanlarına vahşet | Video 12.01.2024 | 13:12
02:38
Fatih’te kargo şubesinde gasp girişimi kamerada | Video 12.01.2024 | 12:25
02:17
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkutan yangın | Video 12.01.2024 | 12:25
00:02
Antalya'da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 12.01.2024 | 10:48
01:09
Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 12.01.2024 | 10:44
02:39
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 12.01.2024 | 10:40