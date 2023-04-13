Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde durdurulan İran plakalı otobüste 5 kilo 948 gram 'skunk' madde ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Ağrı-Eleşkirt yolundaki uygulama noktasında İran plakalı otobüsü durdurdu.
Otobüsteki eşyaların indirilmesinden sonra narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, muz kolisi içerisinde gizlenmiş 5 kilo 948 gram skunk bulundu.
İran uyruklu sürücü ve muavin, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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