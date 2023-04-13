Ağrı’da muz kolisi içinde 5 kilo 948 gram ‘skunk’ ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 16:21 Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde durdurulan İran plakalı otobüste 5 kilo 948 gram 'skunk' madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Ağrı-Eleşkirt yolundaki uygulama noktasında İran plakalı otobüsü durdurdu.

Otobüsteki eşyaların indirilmesinden sonra narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, muz kolisi içerisinde gizlenmiş 5 kilo 948 gram skunk bulundu.

İran uyruklu sürücü ve muavin, polis ekiplerince gözaltına alındı.