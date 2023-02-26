Ahmet Ercan uyardı: "Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor" | Video
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, binaların altındaki fırın ve benzeri dükkanların yapılara zarar verdiğini belirtti. Ercan, "Fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Paslanma yapıyı ayakta tutan olaydır. Paslanma sonucunda kemik erir ve bu erime sonucunda da yapının yıkılması daha kolaylaşır" dedi. Ercan, uyarılarına şöyle devam etti
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