Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video

26.08.2025 | 09:01

Eskişehir'de aile içi kavganın ardından kendisini bir odaya kapatan adam, özel harekat timinin operasyonuyla içeriden çıkartıldı. Ekiplerce bindirildiği ambulansın içerisinden annesine seslenen şahıs, "Annecim size bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz?" dedi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sazova mahallesi Anar sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki 2 katlı bir müstakil evin ilk katında oturan S.Ö. isimli erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple ailesiyle kavga etti. Yaşanan kavganın ardından kendisini evin içerisindeki bir odaya kilitleyen şahsın kendisine zarar vermesinden endişelenen yakınları durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

ŞAHSI KENDİSİNİ KAPATTIĞI ODADAN ÖZEL HAREKAT TİMİ ÇIKARTTI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı S.Ö. tüm çabalara rağmen saatlerce odadan dışarıya çıkmadı. Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahsın kendisini kapattığı odadan çıkartılması için bölgeye itfaiye ve özel harekat timi sevk edildi. Özel harekat timini de dinlemeyen şahıs, kendisine zarar vermeden önce ekiplerce zor kullanılarak dışarıya çıkartıldı ve ambulansa bindirildi. Mahalle sakinleri ise o anları endişeli bir şekilde takip etti.

"NİYE POLİSİ ARIYORSUNUZ?"
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği S.Ö., ambulansın içerisinden annesine seslenerek, "Annecim, niye böyle yapıyorum ben? Size bir şeyim yok. Niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına, ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenerek sesini de yükselten şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi. Kafasında küçük bir kanama olduğu görülen şahıs, ambulansta pansuman yapılmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

