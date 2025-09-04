Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video

İskenderun açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle Akdeniz'de hortum oluştu. Karaya ulaşmadan deniz yüzeyinde kaybolan hortum, bir vatandaş tarafından karadan görüntülendi. Hortum, görüntüsüyle ürküttü.