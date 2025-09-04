Video Yaşam Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video
04.09.2025 | 09:41

Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında Akdeniz’de oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

İskenderun açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle Akdeniz'de hortum oluştu. Karaya ulaşmadan deniz yüzeyinde kaybolan hortum, bir vatandaş tarafından karadan görüntülendi. Hortum, görüntüsüyle ürküttü.
