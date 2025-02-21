Akhisar'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 kişi tutuklandı | Video
Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, A.B. (32), Y.E.E. (22) ve Y.Ş. (33) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.E. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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