Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Akılalmaz olay! Cips poşetinden uyuşturucu çıktı 27.10.2021 | 14:58
02:20
Freni boşalan minibüs yokuş aşağı kaydı | Video 27.10.2021 | 14:56
03:59
01:30
Bingöl’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı 27.10.2021 | 14:36
01:50
02:27
Evlerini silah atölyesine çeviren baba ve oğluna baskın 27.10.2021 | 14:19
01:57
00:49
Scooter kazasında hayatını kaybeden İlknur Akkaya, toprağa verildi | Video 27.10.2021 | 13:44
00:45
Bill Gates lüks yatıyla Fethiye’de | Video 27.10.2021 | 13:08
02:33
00:24
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti | Video 27.10.2021 | 13:08
01:40
Ağrı'da termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi 27.10.2021 | 12:05
02:04
Kars’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı 27.10.2021 | 12:04
00:47
Erkek arkadaşıyla tartışan genç kız sinir krizi geçirdi | Video 27.10.2021 | 12:17
04:28
Kaybolan köpeğini aradığı falezler bu kez sonu oldu | Video 27.10.2021 | 12:03
02:04
Yaşlı adam ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi 27.10.2021 | 12:03
05:58
Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
01:40
İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
05:06
00:58
İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda cips poşeti içerisine gizlenmiş metamfetamin ve eroin ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 18 şahsa işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine şahısların araçları tespit edilerek takibe alındı. Ankara yolu uygulama noktasında müdahale edilen araçta yapılan aramalarda cips poşeti içerisine gizlenmiş 250 gram metamfetamin maddesi ve 250 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan 1 ay süreli teknik takip projeli dosya kapsamında farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin ve bonzai maddeleri ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 18 şahıs yakalandı. Şahıslardan 14'üne 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı, 4'ü ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.