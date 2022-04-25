Video Yaşam Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü | Video
Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü | Video

Akılalmaz olay! Husumetlisinin üstüne arabayı böyle sürdü | Video

25.04.2022 | 09:21

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Erzincan’ın İliç ilçesinde husumetlisine otomobille çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü darp edildi.

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Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan otomobil sürücüsü şahsı bir arkadaşıyla ilçe merkezinde yürürken gördü. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen şahsın arkası dönükken üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi. Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda yaralanan kazazede ve darp edilen sürücü hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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