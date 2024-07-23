Aksaray’da binanın 2. katında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 23.07.2024 | 13:34 Aksaray’da 2 katlı binanın 2. katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 11.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4874 Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oğuz T.'ye (45) ait evin yatak odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın esnasında çocuklarıyla birlikte dışarıda olan anne Derya T. ve komşuları dumanı fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri angına müdahale ederek kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesiyle mahalleli rahat bir nefes alırken polis yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.