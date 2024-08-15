Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu | Video
Aksaray'da yerleşim yerlerinin ortasında bulunan boş arazideki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden olurken, rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:44
02:56
Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu | Video 15.08.2024 | 08:39
02:31
00:06
Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı 14.08.2024 | 22:37
02:48
Antalya'da esrarengiz olay: 2 dalgıç suyun altında ceset buldu! | Video 14.08.2024 | 17:02
00:46
Tartıştığı minibüs şoförünü silahla bacağından yaraladı | Video 14.08.2024 | 15:08
01:27
İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi 14.08.2024 | 15:07
00:28
Viranşehir'de elektrik panosu yangını 14.08.2024 | 14:56
01:13
Elazığ'da motosiklet hırsızlığı kamerada 14.08.2024 | 14:58
00:48
00:43
Öldürme suçundan 24 yıl 9 Ay 27 gün cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 14.08.2024 | 13:22
04:59
İnip park ettiği araç, 5 dakika sonra alev alev yandı | Video 14.08.2024 | 13:22
00:27
05:22
00:35
01:14
Kara para aklayan çeteye darbe: 2 milyon 336 bin dolar ele geçirildi | Video 14.08.2024 | 10:10
02:02
Sultangazi'de sokak ortasında hamile kadına taciz kamerada! | Video 14.08.2024 | 10:44
03:04
03:56